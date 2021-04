Covid-19. Coveiros trabalham dia e noite em São Paulo, no Brasil

Foi identificada uma nova variante do coronavírus em Belo Horizonte, no Brasil. Tem 18 mutações nunca antes vistas. Agravou ainda mais a situação no país mais atingido atualmente pela pandemia.

Num só dia houve mais de quatro mil mortes no Brasil. Em São Paulo, os coveiros trabalham já dia e noite. Em apenas 24 horas, abriram mais de 600 campas para sepultar vítimas da covid-19.

Na linha da frente contra a pandemia, o pavilhão desportivo transformado em hospital de campanha, em Santo André, está no limite.

A nível hospitalar, a situação é considerada crítica em 24 dos 27 estados brasileiros. O Presidente recusa ainda declarar o confinamento e convocar os militares para controlar o contágio.

Na Europa, em França, crescem as infeções entre faixas etárias mais jovens e começam já a faltar camas nos cuidados intensivos.

Na Bósnia, há dezenas de casos e surtos declarados da doença nos campos de refugiados.

