Costa anuncia mudanças na lei e mais apoios à Cultura

A Cultura vai ser uma das duas áreas autónomas que vão nascer do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a ser aprovado nas próximas semanas: 244 milhões de euros destinados à cultura e 1% do investimento global em obras públicas vai reverter para a arte.

De visita ao Teatro Nacional de São Carlos, António Costa anunciou mudanças na lei e mais apoios para quem trabalha no setor, mas as medidas concretas só serão conhecidas na próxima semana, no próximo conselho de ministros após as negociações para a Plano de Recuperação e Resiliência.

No final da visita, perante os jornalistas, o líder do executivo adiantou também que o Conselho de Ministros do próximo dia 22 será dedicado à cultura "de forma transversal", sendo aprovado o estatuto dos trabalhadores deste setor.