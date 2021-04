Covid-19. UE pede esclarecimentos à AstraZeneca sobre falhas no fornecimento de vacinas

A Comissão Europeia disse esta segunda-feira que está procura de esclarecimentos da AstraZeneca sobre as falhas registadas no fornecimento de vacinas contra a covid-19 para a União Europeia.

O pedido surge após Bruxelas ter enviado uma carta para a empresa, em março, como parte de uma resolução de disputa processual.

"A Comissão ainda espera que a empresa esclareça uma série de questões pendentes", disse um porta-voz da União Europeia, numa conferência de imprensa, na qual revelou que houve uma reunião sobre o assunto.

Os atrasos na entrega têm sido um problema recorrente, bem como criado atritos entre a UE e a empresa farmacêutica e o Reino Unido.

A vacina da AstraZeneca tem também estado no centro de uma polémica, depois de ter sido conhecido um parecer da Agência Europeia de Medicamentos, que concluiu existir uma "possível relação" entre a administração do fármaco e a formação de "casos muito raros" de coágulos sanguíneos, mas que insistiu nos benefícios do fármaco.

A presidente da Comissão Europeia diz que a AstraZeneca não pode exportar vacinas enquanto não cumprir as entregas aos europeus. Na cimeira de líderes no final de março, os 27 não descartam recorrer ao bloqueio de exportações, mas com cautelas e só se for necessário.

Com o número de casos de covid-19 de novo a subir na Europa, os 27 repetem que é preciso acelerar a produção de vacinas e garantir que as farmacêuticas com as quais foram fechados contratos cumprem as entregas.