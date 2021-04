Marques Mendes: “Governo vai impor confinamento nos concelhos onde a situação está mais difícil”

Luís Marques Mendes afirma que os concelhos de maior risco vão entrar em confinamento. O comentador SIC revela ainda que o estado de emergência será novamente renovado.

“O Governo vai continuar o desconfinamento com a terceira fase. Provavelmente vai desconfinar a nível nacional, mas vai impor confinamentos locais nos concelhos onde a situação é mais difícil. A situação está a piorar ligeiramente”.

Há 29 concelhos acima do limite para desconfinar

No mapa de risco, há 29 concelhos acima do limite e que, por isso, podem não desconfinar. Alandroal, no Alentejo, e Nordeste, nos Açores, são as duas zonas mais preocupantes.

Para desconfinar, o Governo estabeleceu um limite de novos casos por 100 mil habitantes. No mapa do país há agora 29 concelhos acima desse limiar, que podem não avançar na reabertura do país. A linha é mais vermelha no Alandroal, no Alentejo, e no Nordeste, nos Açores.

São os concelhos mais preocupantes, seguindo-se Barrancos, Moura, Odemira, Machico, Rio Maior, Vila Franca do Campo e Portimão.

Com uma incidência um nível abaixo estão outros 21 concelhos. Destaque para Albufeira, Lagoa e Vila do Bispo, no Algarve, região com o maior índice de transmissibilidade de Portugal continental.

