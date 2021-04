Testagem à covid-19. Ministra da Saúde acusa BE e PSD de mentir

Durante a apresentação e discussão do Relatório sobre a aplicação da Declaração do Estado de Emergência no período de 2 a 16 de março de 2021, os partidos criticaram o Governo por Portugal ser dos piores países na testagem por 100 mil habitantes.

Na defesa, a ministra da Saúde acusou os deputados do Bloco de Esquerda e do PSD de mentir.

"Não é verdade. O gráfico mostra-o bem", afirmou Marta Temido.

Portugal regista mais 8 mortes por covid-19. Rt continua a subir

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 8 mortes e 684 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.931 mortes e 828.857 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

O Rt - índice de transmissibilidade - subiu hoje para 1,06 a nível nacional e para 1,05 no território continental.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam também uma subida para 72,4 casos por 100.000 habitantes e 69,0 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente.