Covid-19. Universidade do Porto testa comunidade académica 

O programa de testagem à covid-19 na Universidade do Porto arrancou esta semana e mais de 10 mil pessoas aderiram ao rastreio.

Até ao final do mês, cerca de 36 mil estudantes, professores e funcionários poderão fazer o teste, que é voluntário e gratuito.

Nos 10 centros de testagem instalados em vários polos da Universidade do Porto, há capacidade para fazer seis testes a cada 10 minutos. Os resultados do teste chegam em 30 minutos.

Na segunda-feira, as faculdades abrem portas para o regresso ao ensino presencial. Na Universidade do Porto, no entanto, não será um regresso a 100%.