Covid-19. OMS preocupada com aumento de infeções no mundo 

O número de novos casos está a aproximar-se da maior taxa de infeção registada desde o início da pandemia. O alerta é da OMS que diz que o crescimento é preocupante tendo em conta que o número de infeções quase duplicou nos últimos dois meses.

São quase 140 milhões de casos confirmados e mais de três milhões de mortes em todo o mundo. O número de vidas perdidas para a covid-19 é quase igual à população da Área Metropolitana de Lisboa.

A trajetória do vírus e a corrida para tentar controlá-lo variam bastante de país para país: os EUA, por exemplo, apostaram numa campanha de vacinação em massa e já conseguiram vacinar, com duas doses, mais de 80 milhões de pessoas.

Já na Índia ou no Brasil, onde os números têm superando novos máximos todos os dias, as campanhas de vacinação decorrem de forma lenta e com vários obstáculos.

O Brasil tem sido o país com mais mortes registadas em 24 horas, muito acima dos EUA ou da Índia. O país ocupa a segunda posição mundial na lista com mais mortes e a terceira com mais casos.