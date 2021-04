"Estamos a ser muito castigados". Boa parte do comércio decidiu fechar em Portimão

Portimão deu um passo atrás no desconfinamento.

Com a obrigação de regressar ao postigo, boa parte do comércio de Portimão decidiu simplesmente fechar as portas, desanimado com as fracas perspetivas de negócio.

Os empresários queixam-se da situação que lhes foi imposta devido aos surtos na construção civil e nas escolas, que apesar de tudo não fecharam.

Portimão sente que nem as cautelas chegaram para travar o número de casos que mantém o concelho em risco elevado. Resta à PSP tentar garantir que, pelo menos, não agravam o problema.