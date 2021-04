Procura nacional por casas de luxo no Algarve surpreende operadores

Apesar da incerteza em relação à evolução da pandemia e de como será o verão para o turismo algarvio, a região olha para os mercados português e espanhol com otimismo. Na área do arrendamento de luxo, a procura nacional tem surpreendido os próprios operadores.

Apesar de o segmento de luxo parecer estar a adaptar-se bem à pandemia, o próximo verão ainda é uma incógnita para a maior parte do setor turístico no Algarve.

O aumento de casos na Alemanha, as restrições que ainda se mantém para os voos não essenciais, o atraso na vacinação e no certificado verde digital estão a cancelar ou a adiar reservas para as semanas mais próximas.

Também o retrocesso nas medidas de confinamento em Portimão e o aumento de casos em Albufeira já trouxeram cancelamentos de reservas de mercados estrangeiros, mas o Algarve acredita que será por pouco tempo.

Para setembro, já começam a ser feitas algumas reservas, mas o Algarve está cauteloso e ainda não dá a retoma como certa.