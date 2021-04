Covid-19. Itália avança com plano de recuperação de mais de 200 mil milhões de euros

As esplanadas de Milão, na Lombardia, encheram-se de clientes, ávidos de uma refeição fora de casa. Apesar do primeiro-ministro italiano ter anunciado um plano de recuperação económica e do desconfinamento gradual nas regões com menos casos, o setor da restauração faz contas à vida.

Para recuperar os clientes perdidos, um bar em Copenhaga, na Dinamarca, oferece uma cerveja a quem ali fizer um teste à covid-19, que custa cerca de 20 euros. Permite evitar filas nos centros de testagem e dá entrada no interior do estabelecimento, que só é permitida a quem tiver a prova em papel, ou na aplicação do telemóvel, de que a pessoa foi vacinada, esteve infetada ou foi testada nas 72 horas antes.

Na Alemanha, o Governo quer aliviar as restrições a quem estiver vacinado. Neste momento, pouco mais de 7% da população recebeu as duas doses, mas, em junho, todos os adultos vão poder candidatar-se à vacina.

Espanha quer ter 70% da população adulta vacinada no verão e a prioridade agora está na faixa etária entre entre 60 e 69 anos. Em Barcelona, uma das regiões com mais casos, um centro de congressos abriu portas à vacinação.

O Reino Unido quer todos os adultos imunizados até ao final de julho e abriu o programa de vacinação aos maiores de 42 anos. Já a Grécia começa a partir de amanhã a vacinar a faixa etária entre 30 e 39 anos. O Governo grego quer acelerar a campanha para poder abrir com segurança a época turística em meados de maio.