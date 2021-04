Estados Unidos vão enviar medicamentos para a Índia

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que vai enviar medicamentos e material médico para a índia. Esta terça-feira, Joe Biden disse que está contacto com o primeiro-ministro indiano para perceber as necessidades do país.

A Índia continua a registar máximos de novos casos de covid-19 a nível mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que a situação é desoladora e que está a fazer tudo o que pode para ajudar.

A OMS está entre as várias entidades mundiais empenhadas em apoiar a Índia que, nas últimas horas, recebeu os primeiros equipamentos médicos enviados pelo Reino Unido.