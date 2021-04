Hospitais na Índia em rutura: "Nunca vimos tanta mortalidade nos nossos cuidados intensivos"

A Índia continua a registar números recordes a nível mundial de casos de coronavírus.

Um hospital, na capital indiana, para lidar com o aumento no número de doentes com coronavírus, montou tendas no parque de estacionamento. Neste momento já não pode receber mais doentes, e como descreve a repórter da Sky News, quem lá está são os "sortudos que conseguiram obter ajuda".

A Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que a situação é desoladora e que está a fazer tudo o que pode para ajudar. A OMS está entre as várias entidades mundiais empenhadas em apoiar a Índia que, nas últimas horas, recebeu os primeiros equipamentos médicos enviados pelo Reino Unido.

Também os Estados Unidos anunciaram o envio de recursos médicos e matérias-primas para fabricar vacinas na Índia, retribuindo a ajuda que receberam do país no início da pandemia.

A propagação, sem precedentes, do vírus está a ser atribuída, pelos especialistas, a uma estirpe mais contagiosa e ao relaxamento precoce das medidas de contenção, com grandes eventos e festivais permitidos pelo governo.

