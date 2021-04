Os comerciantes do Porto aguardam com expectativa a quarta fase do desconfinamento, que vai permitir abrir as lojas num horário mais alargado.

O primeiro fim de semana de maio chega com o alívio das restrições nos horários de funcionamento.

De segunda a sexta-feira, as lojas podem estar de portas abertas até às 21:00. Ao fim de semana e feriados, até às 19:00.