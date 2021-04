Estado de emergência termina à meia-noite

Termina esta sexta-feira o estado de emergência, depois de 173 dias consecutivos em vigor, desde 9 de novembro do ano passado. O país entra este sábado em situação de calamidade, decretada pelo Governo, no mesmo dia em que começa uma nova fase de desconfinamento.

Quase todo o país avança para a última fase de desconfinamento no sábado. Este fim de semana, restaurantes, lojas e espaços culturais vão ter horários alargados e as fronteiras com Espanha voltam a estar abertas.

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que há condições para "dar o passo em frente" para a próxima etapa do desconfinamento.

O chefe do Executivo explicou que o país se mantém "no quadrante verde" da matriz de risco. António Costa anunciou as medidas desta última fase do plano de desconfinamento, que entram em vigor no sábado. São elas: