Portugal avança para a última fase do desconfinamento: saiba o que muda

O Governo decidiu decretar situação de calamidade a partir de sábado, depois de Portugal continental ter passado por 15 períodos de estado de emergência, que vigoravam desde 9 de novembro.

"O estado de emergência será substituído pelo estado de calamidade, que vigorará a partir das 00:00 do próximo dia 1.º de maio", disse o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de desconfinamento.

O primeiro-ministro anunciou que há condições para "dar o passo em frente" para a próxima etapa do desconfinamento.

"Hoje, fazendo a avaliação da pandemia, pudemos tomar a decisão de dar o passo em frente para a próxima etapa do desconfinamento", afirmou.

O chefe do Executivo explicou que o país se mantém "no quadrante verde" da matriz de risco. António Costa anunciou as medidas desta última fase do plano de desconfinamento, que entram em vigor no sábado. São elas:

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas) podem funcionar até às 22:30;

Espetáculos culturais até às 20:30;

Abertura das fronteiras terrestres;

Casamentos e batizados com 50% de lotação;

Todas as modalidades desportivas;

Aulas de grupo nos ginásios;

Todas as lojas e centros comerciais podem funcionar até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 aos fins de semana e feriados.

Sete concelhos não avançam no desconfinamento, cerca sanitária em duas freguesias de Odemira

Sete concelhos dos 278 existentes em Portugal continental não avançam para esta quarta e última fase.

"Este novo regime aplica-se à generalidade do território do continente, aplica-se em 270 dos 278 concelhos do continente", afirmou António Costa.

RODRIGO ANTUNES

Entre os sete concelhos impedidos de prosseguir para a quarta fase estão Miranda do Douro, Paredes e Valongo, que se mantêm no nível em que se encontram, e Aljezur, Resende, Carregal do Sal e Portimão, que recuaram para diferentes etapas, mas que ficam também retidos, ainda que possa ser "por muito pouco tempo", porque o Governo decidiu passar a fazer uma avaliação semanal.

O concelho alentejano de Odemira também integra o grupo de municípios que não avança para a última fase do desconfinamento, tendo o Executivo decretado uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e de Almograve, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo em trabalhadores do setor agrícola.

No entanto, às restantes freguesias deste concelho do distrito de Beja aplicam-se as regras previstas na quarta fase do plano de desconfinamento, a aplicar a partir de sábado.

Entre os 270 concelhos que avançam no desconfinamento estão Rio Maior e Moura, dois dos quatro concelhos que há 15 dias tinham recuado para a primeira fase, isto porque "tiveram uma grande recuperação e, por isso, no dia 1 [de maio] poderão acompanhar o resto do país", indicou o primeiro-ministro.

Além destes dois concelhos que tinham recuado, cinco dos seis concelhos que se mantiveram na segunda fase há 15 dias vão agora passar também para quarta fase: Alandroal, Albufeira, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

António Costa alertou ainda que há 27 concelhos que devem estar alerta, porque registam uma taxa de incidência da covid-19 superior a 120 casos por 100 mil habitantes, pelo se tiveram uma segunda avaliação negativa podem ficar retidos ou recuar no plano de desconfinamento. São eles:​​​

Alijó

Alpiarça

Arganil

Batalha

Beja

Boticas

Cabeceiras de Basto

Castelo de Paiva

Celorico de Basto

Cinfães

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Lagos

Lamego

Melgaço

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Peso da Régua

Ponte da Barca

Póvoa de Lanhoso

Tábua

Tabuaço

Vidigueira

Vila Real de Santo António

António Costa revelou ainda que a avaliação da situação e das medidas restritivas passará a ser feita semanalmente, para evitar que alguns concelhos se mantenham retidos durante 15 dias, quando estão a conseguir controlar a situação.

O primeiro-ministro referiu também que a obrigatoriedade do teletrabalho mantém-se até ao final do ano.