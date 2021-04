Covid-19 em Odemira. Infetados alojados na pousada de Almograve 

O autarca de Odemira lamenta o cordão sanitário nas duas freguesias de concelho, São Teotónio e Longueira-Almograve.

Um cordão sanitário foi imposto nas duas freguesias, devido à elevada incidência de casos de covid-19, sobretudo entre trabalhadores do setor agrícola.

Em conferência de imprensa, José Alberto Guerreiro revelou que a pousada de Almograve vai ficar como alojamento para infetados com o coronavírus e que o Governo vai avançar com uma requisição civil do hotel Zmar para pessoas em quarentena.