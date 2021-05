80% dos infetados em Odemira são migrantes, a maioria vive em condições precárias

Duas freguesias do concelho de Odemira - São Teotónio e Longueira/Almograve estão, desde sexta-feira, sob cordão sanitário.

Os casos de covid-19, principalmente entre trabalhadores agrícolas de estufas da região, mantêm-se altos.

As medidas para contenção do problema estão a ser contestadas e a população queixa-se de muitos estrangeiros para trabalhar no campo.

A maioria arrenda quartos ou somente camas em casas transformadas em camaratas sem condições. Chegam a estar 20 homens numa casa. Pagam 120 euros cada. As condições são muito más, mas o mercado adaptou-se à realidade.

Os campos, entre São Teotónio e Longueira/Almograve têm estufas, principalmente de frutos vermelhos, a perder de vista. Os trabalhadores são aos milhares.