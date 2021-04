Há oito concelhos que não avançam para a última fase do atual plano de desconfinamento

Oito concelhos dos 278 existentes em Portugal continental não avançam para esta quarta e última fase.

Entre avanços e recuos, Portimão e Aljezur não acompanham o país na próxima fase de desconfinamento. O número de casos obrigou a marcha atrás, uma decisão que preocupa quem vive do turismo.

O passo atrás atinge os concelhos de Carregal do Sal e Resende, onde a Páscoa causou estragos, mas neste momento, os moradores consideram que já não há razão para continuarem a ser penalizados.

Nestes avanços e recuos há mais concelhos com a vida a diferentes velocidades, como Paredes, Valongo e Miranda do Douro. Mas o caso mais radical é mesmo Odemira, onde o Governo decretou um cordão sanitário às freguesias de São Teotónio e Almograve. No entanto, às restantes freguesias deste concelho do distrito de Beja aplicam-se as regras previstas na quarta fase do plano de desconfinamento, a aplicar a partir de sábado.

Entre os 270 concelhos que avançam no desconfinamento estão Rio Maior e Moura, dois dos quatro concelhos que há 15 dias tinham recuado para a primeira fase.

Veja também: