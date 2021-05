Portugal com mais 2 mortes e 454 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 2 mortes e 454 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.976 mortes e 836.947 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 23.494 casos, menos 187 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 302 doentes, menos 22 do que na sexta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 84 doentes, menos 5.

Os dados indicam ainda que mais 639 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 796.477 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 24.006 contactos, menos 94 relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 66,9 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 64,3 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,98 enquanto o do continente é de 0,98

Portugal entrou às 00:00 de hoje em situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, coincidindo também com a última fase de desconfinamento, com a reabertura de fronteiras terrestres com Espanha e uma quase normalidade no comércio e restauração.

A situação de calamidade, que vai vigorar até 16 de maio, foi decretada depois de o país ter passado por 12 períodos consecutivos de estado de emergência, que vigoravam desde 09 de novembro, num total de 15 decretados pelo Presidente da República desde o início da pandemia, em março de 2020.

O primeiro-ministro aponta o fim do verão como a data provável de regresso à normalidade, mas não acredita que o turismo contribua para a recuperação económica este ano.

Mais de 3,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.182.408 mortos no mundo, resultantes de mais de 151,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior número de casos em todo o mundo, seguindo-se a Índia e o Brasil.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

