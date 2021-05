Portugal pode atingir os 60 casos por 100 mil habitantes mais cedo do que se previa

Portugal pode atingir os 60 casos de covid-19 por 100 mil habitantes mais cedo do que se previa, no máximo daqui a um mês.

É metade do limite definido no plano de desconfinamento, indica o relatório das "linhas vermelhas" da pandemia de covid-19 divulgado esta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Ricardo Jorge.

O mais recente relatório sobre as linhas vermelhas da pandemia confirma a tendência estável e de redução dos casos no país.