Portugal na última fase de desconfinamento. O que muda este fim de semana?

Entra em vigor este sábado a quarta fase do desconfinamento na maioria dos concelhos portugueses. Jantar fora aos fins de semana, fazer aulas de grupo nos ginásios e assistir a espetáculos até mais tardes são algumas das novas medidas. Saiba o que muda nos vários setores.

Comércio

A partir de sábado passa a ser possível comprar álcool até às 21:00 em praticamente todo o país, uma hora depois da restrição que tem estado em vigor até agora.

Também as lojas e centros comerciais vão poder estar abertas até às 21:00 durante a semana e até às 19:00 ao fim de semana.

Restauração

Jantar fora ao fim de semana volta a ser possível. Os restaurantes, cafés e pastelarias deixam de ter de fechar as portas às 13:00 e podem continuar a servir até às 22:30.

As limitações à mesa continuam, mas são alargadas: podem estar até seis pessoas no interior e até 10 se a mesa for na esplanada.

Atividade física

Nos ginásios passam a ser possíveis as aulas em grupo a partir de segunda-feira.

Ao ar livre, o desporto pode ser feito sem limitações.

Também as modalidades de alto risco voltam à atividade.

Cultura

Peças de teatro, concertos e cinemas passam a poder realizar-se até às 22:30

A discotecas e os bares continuam encerrados ao público.