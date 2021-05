Covid-19. Supremo obriga Governo indiano a fornecer mais oxigénio a hospitais

O Governo da Índia concordou em aumentar a distribuição oxigénio aos hospitais de Nova Deli, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal, o que poderá aliviar a escassez que assola o país há duas semanas.

Por decisão do Supremo Tribunal, o executivo liderado por Narendra Modi concordou esta quinta-feira em aumentar a distribuição diária de oxigénio de 490 para 730 toneladas, mas negou lentidão na distribuição de equipamentos médicos essenciais doados por outros países.

A maior instância judicial do país interveio depois da morte de 12 pacientes, um dos quais um médico, que tinham contraído covid-19 no Hospital Batra de Nova Deli e que ficou sem oxigénio médico durante 80 minutos.

Na noite de quarta-feira, outras 11 pessoas morreram quando a pressão no oxigénio utilizado nos doentes internados e que estavam a utilizar os ventiladores baixou repentinamente, por causa de um problema com uma das válvulas, explicitou o The Times of India.

O número de infeções diárias na Índia ultrapassou na quarta-feira os 400.000 pela segunda vez, desde o início da já apelidada "vaga devastadora".

O total de contágios do país desde o início da pandemia situa-se agora em mais de 21 milhões. Com mais 3.980 mortes nas últimas 24 horas, a Índia já contabilizou 230.168 óbitos desde que o SARS-CoV-2 se espalhou pelo país.