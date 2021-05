Bruxelas prevê aprovar plano de recuperação português e outros 13 em junho

A Comissão Europeia avançou esta segunda-feira que prevê aprovar os primeiros 14 Planos nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR), incluindo o português, na segunda metade de junho, cabendo depois ao Conselho da União Europeia (UE) dar o seu aval.

"Neste momento estamos a iniciar a avaliação dos 14 PRR que foram recebidos até ao momento e, devido ao envolvimento de peritos de toda a Comissão [...], iremos adotar uma proposta de decisão para o Conselho na segunda metade do mês de junho", disse o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Intervindo por videoconferência num debate sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MEE) com eurodeputados das comissões parlamentares de Assuntos Económicos e de Orçamento do Parlamento Europeu, o responsável considerou que "o processo está num bom caminho".

"Há muito trabalho pela frente e é necessária uma forte cooperação com o Parlamento Europeu, com o Conselho e com os intervenientes nacionais", assinalou Paolo Gentiloni.