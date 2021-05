Covid-19. Alemanha dispensa quarentena para turistas vacinados 

Com o aumento da vacinação contra a covid-19 e a descida do número de infeções, vários países da Europa estão a apostar no turismo.

A Alemanha vai dispensar a quarentena para as pessoas que cheguem ao país com a vacinação completa das quatro vacinas aprovadas na União Europeia: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

As pessoas que vêm de áreas de alto risco ou de origem de variantes do vírus são exceção e terão de cumprir quarentena.

Em França, o Governo vai apoiar o setor. O turismo no país mais visitado do mundo, antes da pandemia, representa 7% do PIB.

O Governo espanhol vai aliviar as medidas para cativar os turistas britânicos, que a partir de segunda-feira podem voltar a viajar para o estrangeiro. No entanto, Espanha e França estão fora da lista verde do Reino Unido, o que obriga a um autoisolamento de 10 dias para quem regresse a casa, depois de ter visitado estes dois países.