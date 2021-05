Corredor aéreo entre Portugal e Inglaterra "marca início da reativação do turismo"

Portugal foi incluído, esta sexta-feira, na Lista Verde de Inglaterra. A partir de dia 17 de maio, as pessoas que chegam de Portugal ficam isentas de fazer quarentena. Rita Marques, secretária de Estado do Turismo considera que este dia “marca o início da reativação do turismo".

“Nós já havíamos dado os primeiros passos para promover as viagens internacionais no contexto da União Europeia. Esses passos foram dados, justamente, pela Presidência Portuguesa do Conselho Europeu com o passe verde digital, mas ainda assim há que trabalhar para repor a mobilidade internacional com países terceiros à UE, destacando-se aqui também o Reino Unido”, disse a secretária de Estado do Turismo em entrevista à Edição da Noite.

Rita Marques anunciou ainda que será apresentado esta quinta-feira plano para a reativação do turismo.