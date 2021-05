O regresso à normalidade. Ilha turística de Capri anuncia estar “livre de covid”

Numa altura em que a Europa começa a planear a reabertura das fronteiras aos turistas, em Itália - onde o turismo representa cerca de 13% do PIB – uma ilha está a roubar atenções aos destinos rivais ao declarar-se “livre de covid”.

A ilha de Capri, no Golfo de Nápoles, anunciou no fim de semana que o plano de vacinação contra a covid-19 está praticamente concluído, o que significa que quase todos os residentes da ilha já foram vacinados.

O autarca da ilha, Mario Lembo, contou à CNN que 80% da população de Capri - cerca de 15.000 habitantes - já receberam a primeira dose da vacina. Estima ainda que até ao final desta semana, todos os trabalhadores do setor turístico que vivem fora da ilha, mas que para ela viajam por trabalho, também estarão vacinados.

“Queremos transmitir uma mensagem clara ao resto do mundo – podem vir em completa segurança”, afirmou.

Ilhas vizinhas no Golfo de Nápoles seguem a mesma estratégia

Capri não é a única ilha onde o processo de vacinação acelerou com a aproximação do verão. A sua “vizinha” Prócida - que será a Capital Cultural de Itália em 2022 – já completou o processo. A ilha de Ísquia, também no Golfo de Nápoles, está perto de o terminar.

No início do mês, o primeiro-ministro italiano anunciou que, para além do passaporte de vacinação a ser criado pela Europa, Itália deverá apresentar em meados deste mês o seu próprio passaporte.

Atualmente, à chegada a Itália é necessário cumprir quarentena de pelo menos cinco dias. Com este passaporte, seria dispensada para viajantes vacinados ou aqueles que estiveram infetados nos seis meses anteriores.

Mais de 12% da população italiana já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19, sendo que já foram administradas mais de 24 milhões de doses.