Covid-19. Já há corpos lançados ao rio Ganges na Índia 

Depois de ter classificado uma das variantes indianas como preocupante a nível global, a Organização Mundial de Saúde anunciou que a nova estirpe está presente em 44 países.

A Índia registou nas últimas 24 horas, mais de 4.200 mortes, o valor mais alto desde o início da pandemia.

O desespero que engoliu Nova Deli e Mumbai nas últimas semanas, está a alastrar-se rapidamente às áreas rurais.

A falta de recursos financeiros das famílias para comprar madeira para as piras funerárias poderá estar na origem das imagens de corpos lançados ao rio Ganges, a par da falta de capacidade dos crematórios para gerir tantas mortes.

A solidariedade entre estados vizinhos está a dar lugar ao protecionismo em torno do oxigénio medicinal e dos stocks de medicamentos.

O Bangladesh recebeu esta quarta-feira meio milhão de doses da chinesa Sinopharm, depois da Índia ter banido as exportações das vacinas produzidas nos laboratórios indianos.

A celebração do fim do Ramadão está a colocar em cheque as medidas de saúde pública no Bangladesh. Milhares de trabalhadores estão a sair da capital Daca em direção aos locais de origem e, com os comboios parados, acabam por sobrelotar os transportes disponíveis, potenciando os contágios.