Casos da variante indiana duplicaram numa semana, mas Reino Unido avança no desconfinamento

O início da semana tem sido marcado pelo alívio das restrições em vários países da Europa.

No Reino Unido, apesar da ameaça do variante indiana, reabriram bares, restaurantes e espaços culturais. Um passo em frente que terá de ser dado com cautelas.

No mesmo dia da reabertura, o ministro da Saúde declarou, no Parlamento, que o número de casos confirmados da variante indiana quase duplicou no país, em menos de uma semana.

Para 21 de junho está marcado o fim do recolher obrigatório em Itália, que aprovou um decreto que alivia as restrições nas zonas com menos infeções, no mesmo dia em que ficou definido que basta um teste negativo para que os viajantes do Reino Unido, União Europeia e Israel possam prescindir da quarentena na chegada ao país.

Na Alemanha, a vacina tem estado a ser administrada apenas aos grupos considerados vulneráveis. Agora, o responsável pela pasta da saúde propõe que a partir de 7 de junho, toda a população adulta passe a ser elegível para a toma da vacina.

Também a partir de junho, Espanha dará inicio à vacinação das pessoas com menos de 50 anos. As autoridades espanholas anunciaram que mais de 15% da população já está totalmente imunizada e mais de 32% tem, pelo menos, uma das doses da vacina contra a covid-19, numa altura em que o número de contagios continua a descer no país.