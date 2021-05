Regras na praia em tempo de pandemia entram em vigor esta quarta-feira

As regras para as praias entram em vigor esta quarta-feira, com multas para concessionários e utentes. Quem não usar máscara, por exemplo, pode ter de pagar até 100 euros.

A Polícia Marítima vai multar quem não usar máscara nos acessos ao areal, nos restaurantes, balneários e paredões, ou quem estiver a praticar algum desporto acompanhado. Nestes casos, a coima varia entre os 50 e os 100 euros e também se aplica a quem não respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre toalhas.

Outra das situações que poderá dar direito a multa é o desrespeito da lotação da praia. Para que isso não aconteça, estarão novamente a funcionar os semáforos que sinalizam a ocupação no areal, assim como a aplicação Infopraias.

Há ainda penalizações para os concessionários, se falharem na higienização e limpeza dos equipamentos ou se as normas não estiveram fixadas em local visível. As multas podem ir até aos mil euros.

Os empresários mostram-se compreensivos quanto às regras implementadas e garantem que vão ser cumpridas, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

O presidente da federação dos concessionários de praia diz que já está tudo a postos para a época balnear.

Em Almada e em Cascais, a época balnear arrancou no fim de semana de 15 e 16 de maio. No Algarve, o arranque acontece no início do próximo mês. A norte é a 15 de junho.