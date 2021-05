Operação "Covid Free". Unilabs garante que não falsificou qualquer teste

O Futebol Clube do Porto é suspeito de falsificar testes à covid-19 com a ajuda de um laboratório de análises clínicas. As suspeitas que levaram à realização de buscas apontam para a existência de um esquema entre o clube e o laboratório Unilabs.

No mandado de busca, a que a SIC teve acesso, pode ler-se que "terá sido forjado um resultado na Unilabs bem como de que tal laboratório agirá ou terá agido a mando de responsáveis do Futebol Clube do Porto, com o expresso intento de ocultação desse e doutros eventuais casos de covid-19, no respetivo plantel".

Na SIC Notícias, o diretor-geral da Unilabs em Portugal afirma que a empresa foi surpreendida por estas buscas. Luís Menezes garante que o laboratório não falsificou qualquer teste e que vai agora aguardar pelo decorrer do processo judicial.

Sobre as suspeitas em relação ao Sporting, o presidente da Unilabs avança que os únicos casos que levantaram problemas foi com os jogadores Nuno Mendes e Sporar, em janeiro.

Na altura, o Sporting alegou que os resultados obtidos na Unilabs eram falsos positivos.

