Covid-19. Recolher obrigatório até à meia-noite na Madeira

Na sexta-feira cumpriu-se o primeiro dia de recolher obrigatório até à meia-noite na Madeira. Os restaurantes e bares tiveram movimento a fazer lembrar o antes da pandemia de covid-19.

O Governo regional aumentou em uma hora o período de funcionamento dos restaurantes e bares.

Apesar do alargamento do recolher obrigatório até à meia-noite, não houve abrandamento na fiscalização e, na Zona Velha do Funchal, a polícia está sempre por perto a ver se há mais de cinco pessoas por mesa ou se há consumo de álcool de pé ou na via pública.

