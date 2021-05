Portugal sem mortes e com 523 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal não regista mortes este sábado mas contabiliza 523 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.017 mortes e 844.811 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 22.328 casos, mais 41 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 210 doentes, mais 3 do que na sexta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 59 doentes, mais 4.

Os dados indicam ainda que mais 482 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 805.466 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 19.541 contactos, mais 131 XX relativamente ao dia anterior.

A incidência nacional é de 52,6 casos de infeção por 100 000 habitantes e a do continente é de 49,5 casos/mil habitantes.

O R(t) nacional e do continente é de 1,03.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Dados por região

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 196 novas infeções, contabilizando-se até agora 319.180 casos e 7.211 mortos.

A região Norte tem hoje 161 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 339.174 casos de infeção e 5.352 mortes desde o início da pandemia.

Estas duas regiões têm 68,2% do total de novas infeções nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se mais 43 casos, acumulando-se 119.490 infeções e 3.020 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 37 casos, totalizando 30.056 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 21 casos, acumulando-se 22.103 infeções e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 31 novos casos, contabilizando 9.601 infeções e 68 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 34 novos casos e contabilizam 5.187 casos e 32 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Lisboa corre o risco de recuar no desconfinamento

Na última semana os casos de covid-19 em Lisboa quase duplicaram. Especialistas admitem que esse aumento possa ter a ver com os festejos do Sporting.

Desde há algumas semanas que os casos de covid-19 em Lisboa estão a subir, mas nos últimos sete dias esse aumento foi ainda maior, afastando-se dos números mais controlados dos concelhos vizinhos da capital.

"É legitimo pensar que pode estar relacionado com os festejos" do Sporting, refere o matemático epidemiologista Óscar Felgueiras.

Açores registaram 24 casos nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 24 casos de covid-19, 18 recuperações e sete doentes internados nos hospitais regionais, divulgou hoje a Autoridade de Saúde da Região Autónoma.

Os casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2, resultantes das 1.914 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, foram identificados "todos em São Miguel, em contexto de transmissão comunitária", sendo que o concelho da Ribeira Grande regista 18 novos casos, 13 dos quais em Rabo de Peixe.

Ainda na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada há quatro novos casos, em Vila Franca do Campo um e igual número na Lagoa, tendo-se registado 18 recuperações.

Estão internados sete doentes nos hospitais regionais, seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada e um no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo.

Os Açores contam com 245 casos ativos, sendo 238 em São Miguel, quatro na ilha Terceira, dois no Pico e um em São Jorge, havendo uma cadeia de transmissão ativa na Terceira, a par da extinção de 202, estando em vigilância ativa 1.054 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.329 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 4.923 pessoas.

Faleceram 32, saíram do arquipélago 79 e 50 apresentaram prova de cura anterior.

Realizaram-se já no arquipélago 486.397 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 20 de maio corrente, foram administradas nos Açores 106.631 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 68.352 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 38.278 pessoas com ambas as doses, no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A atual situação que se vive em algumas regiões pode ser atenuada com o avançar da vacinação, agora que se sabe que quem tiver mais de 30 anos pode ser vacinado já no próximo mês.

A Comissão Técnica de Vacinação vai também avancar com um esquema de vacinas misto para os menores de 60 anos a quem já tomou a primeira dose da AstraZeneca.

Mais de 3,4 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.445.582 mortos no mundo, resultantes de mais de 165.709.600 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

