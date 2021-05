Covid-19. Situação em Lisboa "não é demasiado preocupante", mas é "motivo de atenção"

Óscar Felgueiras, matemático, considera que a situação pandémica na região de Lisboa e Vale do Tejo não é demasiado preocupante, uma vez que a incidência de casos ainda é relativamente baixa, mas é motivo de atenção.

Em entrevista à SIC Notícias, disse que se deve atuar para prevenir que haja uma continuação da tendência de crescimento, uma vez que, a partir de um certo patamar, torna-se mais difícil controlar a pandemia e as cadeias de transmissão.

"Quando a incidência é mais baixa é mais fácil de controlar a situação, temos mais ferramentas para a dominar", disse.

Sobre as próximas semanas, Óscar Felgueiras admitiu que existe "um nível de incerteza", referindo que a introdução de uma nova variável -. o maior tráfego internacional de passageiros a chegarem ao aeroporto de Lisboa - pode ter impacto na tendência das próximas semanas. Para o matemático, houve um conjunto de fatores que favoreceram o aumento do número de casos, nomeadamente, os festejos do Sporting que "tiveram o seu contributo".

"Há que perceber o porquê desta situação atípica, de modo a tentar controla-la o mais precocemente possível", sublinhou.

Por causa do aumento do número de casos de covid-19 em Lisboa, a testagem vai ser intensificada, sobretudo em escolas, universidades e empresas com mais trabalhadores. As pessoas entre os 18 e os 40 anos serão o principal alvo.

Cada munícipe tem direito a agendar um teste gratuito de 15 em 15 dias. Nas últimas duas semanas, a procura disparou.

A testagem em massa vai abranger sobretudo o grupo etário entre os 18 e os 40 anos, aquele que regista o maior número de infeções em Lisboa.

O reforço avançará primeiro na capital, estendendo-se depois a outros concelhos vizinhos.