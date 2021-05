Com incidência de 143 casos/100 mil habitantes, Lisboa arrisca recuar no desconfinamento

Lisboa está, neste momento, com uma incidência de 143 casos por 100 mil habitantes. As freguesias do centro da cidade são as mais problemáticas.

Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios são as freguesias com mais casos. Surtos localizados que, em duas semanas, alastraram às freguesias vizinhas.

Desde segunda-feira, há nove freguesias com números preocupantes na capital.

Os números estão a crescer. O mapa ficou mais laranja e mais vermelho, o que significa que o número de casos está a aumentar e em idades mais jovens.

Até agora, as autoridades de saúde estão a conseguir rastrear todas as cadeias de transmissão. Os festejos do título de Sporting parecem, afinal, ter pouco impacto.

A Grande Lisboa é a zona mais densamente povoada do país. Os movimentos entre concelhos preocupam as autoridades já que aumentam a probabilidade de o contágio ficar fora de controlo.