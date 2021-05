Covid-19. Governo e especialistas voltam ao Infarmed na sexta-feira

Governo e especialistas voltam ao Infarmed na sexta-feira de manhã. Está prevista uma nova reunião sobre a evolução da pandemia, avança o Jornal de Notícias.

Com o número de casos a aumentar na região de Lisboa e Vale do Tejo a coincidir com mais uma fase de desconfinamento, o executivo decidiu voltar a juntar investigadores e peritos para definir a estratégia a adotar com a chegada do Verão.

A última reunião do género aconteceu há quase um mês, a 27 de abril.

Estes encontros no Infarmed costumavam ser à terça-feira, mas como o primeiro-ministro esteve na segunda-feira e vai estar esta terça-feira reunido em Conselho Europeu, decidiu-se agendar para sexta-feira.

