Com saída de Portugal da lista verde do Reino Unido, britânicos cancelam hotéis e viagens para o Algarve

O cancelamento de reservas no Algarve disparou assim que os britânicos retiraram Portugal da lista segura. Muitos turistas britânicos com tudo pago e com voos marcados para os próximos dias estão a desistir das viagens.

Nos voos desta sexta-feira já se percebeu a mudança. Se até meio da semana os aviões vinham quase cheios, depois da mudança do estatuto de Portugal, foram muitas as desistências.

Quem conseguiu antecipar o regresso ainda veio para aproveitar o fim de semana. Mas as desistências estão imparáveis.

Com uma taxa de transmissão abaixo de 1, numa altura em que não há surtos na região, apenas casos pontuais entre famílias, o Algarve fala em injustiça. A região de turismo diz mesmo que em causa não estão critérios científicos, mas políticos.

A passagem para a lista verde implica não só quarentena no regresso a casa, mas também ficar sem seguro de viagem.