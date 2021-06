Covid-19. Aumento de casos e mutação nepalesa entre os argumentos do Governo britânico

As viagens entre Portugal e o Reino Unido não estão proibidas, mas a partir de terça-feira passa a ser exigido um período de quarentena a quem chega ao território britânico. O Governo justifica a decisão de retirar o país da lista verde com a variante nepalesa e com o aumento dos novos casos.

Uma reunião do Governo de Boris Johnson foi interrompida para a saída de Michael Gove. O ministro de Estado esteve em Portugal no sábado passado para assistir à final da Champions e esteve em contacto com um adepto inglês infetado. Vai agora ser testado diariamente nos próximos 10 dias.

Ao passar para a lista amarela, quem chega a solo britânico vindo de Portugal tem de fazer um teste rápido à covid-19 antes de descolar e vários na chegada ao Reino Unido: um ao segundo dia, outro ao oitavo enquanto realiza uma quarentena obrigatória de 10 dias.

O Governo britânico justifica-se com o aumento dos números em Portugal e com a progressão da variante nepalesa em terras lusas. Os próprios agentes turísticos desconfiam desta argumentação.

O Reino Unido prevê iniciar a quarta fase de desconfinamento a 21 de junho. Esta sexta-feira registou os piores números de contágios desde finais de março.