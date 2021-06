Jerónimo diz que decisão britânica mostra riscos da dependência turística

Jerónimo de Sousa considera que a decisão do Governo britânico de retirar Portugal da lista de países seguros para viajar coloca em evidência os riscos da dependência turística.

O secretário-geral do PCP disse ainda, este sábado, que a decisão britânica é condenável e lembra as implicações negativas que tem para a comunidade emigrante portuguesa no Reino Unido e para os britânicos que têm habitação em Portugal.

Governo está a trabalhar com o Reino Unido para o regresso de Portugal à lista verde

O Governo está a trabalhar com o Reino Unido para o regresso de Portugal à lista verde de países seguros para viajar. No rescaldo do anúncio do Reino Unido, o Governo contesta as razões apresentadas por Londres, mas mostra-se disponível para reveter a situação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu na sexta-feira que foi informado previamente da saída de Portugal da lista verde de países seguros do Reino Unido. Augusto Santos Silva considera que a decisão é incompreensível, porque a situação pandémica é idêntica nos dois países.

O Governo britânico diz que uma das razões para a retirada de todo o território português da lista verde de países seguros para viajar se baseou no aumento de casos da mutação nepalesa, que surgiu da variante indiana, uma versão contestada pelas autoridades de saúde portuguesas

O que muda com a passagem para a lista amarela?

A medida deverá em vigor a partir das 04:00 de terça-feira, quando Portugal passa para a lista "amarela", avançou o Daily Telegraph. No regresso ao Reino Unido, os passageiros ficam, assim, obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias e a realizar dois testes PCR.