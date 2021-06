Regresso antecipado ao Reino Unido provoca filas no aeroporto de Faro

Centenas de turistas estão a chegar ao aeroporto de Faro para embarcar nos 55 voos com destino ao Reino Unido.

A maior parte dos regressos antecipados ao Reino Unido deve acontecer entre este domingo e segunda-feira, quando as companhias aéreas esperam a partida de grande parte dos 100 mil turistas britânicos no Algarve.

Há companhias a trocar aviões para duplicar a capacidade de transporte e a pedir aos turistas para chegarem mais cedo ao aeroporto. O fluxo de passageiros deverá aumentar nas próximas horas.

Apesar de Portugal ter saído da lista britânica de países seguros há turistas que continuam a chegar. Ainda assim, e com a exigência de quarentena,

o Algarve deverá ficar muito aquém dos 200 mil turistas previstos para junho.

A partir de terça-feira, as chegadas de Portugal estão sujeitas a quarentena de 10 dias e três testes à covid-19: um rápido antes de embarcar e dois PCR, um ao segundo e outro ao oitavo dia.

GOVERNO ESTÁ A TRABALHAR COM O REINO UNIDO PARA O REGRESSO DE PORTUGAL À LISTA VERDE

O Governo está a trabalhar com o Reino Unido para o regresso de Portugal à lista verde de países seguros para viajar. No rescaldo do anúncio do Reino Unido, o Governo contesta as razões apresentadas por Londres, mas mostra-se disponível para reveter a situação.

O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu na sexta-feira que foi informado previamente da saída de Portugal da lista verde de países seguros do Reino Unido. Augusto Santos Silva considera que a decisão é incompreensível, porque a situação pandémica é idêntica nos dois países.

O Governo britânico diz que uma das razões para a retirada de todo o território português da lista verde de países seguros para viajar se baseou no aumento de casos da mutação nepalesa, que surgiu da variante indiana, uma versão contestada pelas autoridades de saúde portuguesas

