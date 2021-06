Mais de 25 mil passageiros deixaram o Algarve no fim de semana

Cerca de 25 mil pessoas deixaram este fim de semana o Algarve rumo ao Reino Unido e, esta segunda-feira, pelo menos 10 mil deverão sair do país.

É uma antecipação forçada, em muitos casos, para evitar os 10 dias de quarentena que passam a ser exigidos a partir da próxima madrugada, depois do Reino Unido ter retirado Portugal da lista verde.

Os empresários do turismo algarvia estão preocupados com a saída dos turistas britânicos. Os cancelamentos não estão ainda quantificados, mas a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que são significativos.

Mesmo que Portugal volte a ser considerado destino seguro nas próximas semanas, para muitos empresários, a retoma esta verão está já seriamente comprometida.