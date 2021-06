Casos de covid-19 em Odemira voltam a subir. Maior número entre os imigrantes

O número de infetados em Odemira está de novo a aumentar. O concelho tem mais de 350 casos positivos por cada 100 mil habitantes. Grande parte é imigrantes que trabalham na agricultura e que estão a ser realojados. As autoridades locais apertam a fiscalização, depois do escândalo revelado há cerca de um mês.

É um sobe e desce no número de casos ativos em Odemira. Se a quantidade de pessoas recuperadas deixou o concelho mais aliviado no final da semana passada, os novos casos fazem soar o alerta.

Os casos positivos surgem na comunidade escolar, mas o número mais elevado mantém-se entre a população imigrante. Continuam a ser realizadas as vistorias às habitações. Todas as semanas são realojados imigrantes no Complexo Turístico Zmar e na Pousada de Almograve.

As soluções de alojamento surgem aos poucos com o esforço das empresas locais, mas o investimento surgiu, para muitas, há alguns anos, assim que detetaram a falta de casas na região.

A falta de alojamento para estes trabalhadores imigrantes tem sido uma das preocupações dos produtores locais. Uma situação que se foi agravando com o passar dos anos.

O Governo entrou em acordo com as associações dos produtores agrícolas e foram assinados dois protocolos: novas instalações dentro e fora das quintas que vão garantir habitação condigna a todos os trabalhadores.

