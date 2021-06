Turistas norte-americanos vacinados podem entrar em Portugal a partir da próxima semana

A Ponte 516 colocou Arouca no mapa do turismo. Foi por isso, o local escolhido pelo Governo para lançar a nova campanha do turismo de Portugal.

A campanha destinada a captar turistas nacionais e internacionais, centra-se em 5 atrativos do país: o mar, a cultura, a gastronomia, as pessoas e a natureza.

"Tempo de ser" quer chegar aos turistas mais próximos - os europeus -, mas também aos de novos mercados como o chinês e o norte- americano, a quem se abrem as fronteiras nos próximos dias.

A campanha faz parte da estratégia de promoção Nacional e de reativação do turismo.

O objetivo é que 2021 supere os números do turismo do difícil 2020.