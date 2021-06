Covid-19. O que precisa de saber sobre o Certificado Digital da União Europeia

O Certificado Digital da Covid-19 pode vir a ser emitido e utilizado a partir do dia 1 de julho. Contudo, ainda cabe aos 27 a aprovação formal.

A pandemia levou muitos Estados-membros da União Europeia (UE) a imporem restrições à circulação, o que deverá ser ultrapassado este verão com o Certificado Covid-19 para vacinados, recuperados e testados, embora as medidas para viagens dependam sempre dos países.

De acordo com a Comissão Europeia, mais de um milhão de certificados - num universo de 450 milhões de habitantes - foram emitidos até agora. Bruxelas apela aos países que acelerem o processo de emissão dos documentos - que funcionam com um QR code, digital ou em papel - para evitar problemas e obstáculos no início do próximo mês.

Consulte a infografia abaixo e fique a saber o que está em causa

Veja também: