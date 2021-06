Covid-19. "Subida de casos já começa a ter efeitos nos internamentos e nos cuidados intensivos"

Óscar Felgueiras, matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, realça que a subida de novos casos de covid-19 "já começa a ter efeitos nos internamentos e nos cuidados intensivos".

O especialista explica que o número de pessoas internadas pode não ter as mesmas dimensões do passado, mas ainda assim, diz que pode chegar a um "aumento significativo". Lembra também a tendência recente do R(t) acima de 1, com uma subida sustentada de casos, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo.

No entanto, em entrevista na Edição da Tarde, considera que o feriado da última semana pode refletir-se no aumento de casos:

"Houve menos procura de serviços nesses dias. Os números nestas alturas acabam por estar um pouco perturbados".

Sobre a variante indiana, esclarece que os dados de outros países mostram que terá maior transmissibilidade, no entanto, diz que, para já, não é garantido que venha a provocar uma nova vaga da pandemia em Portugal.

O professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto defende que, apesar do aumento do número de casos de covid-19 e de uma nova fase de desconfinamento na próxima segunda-feira, vai ser possível atingir um equilíbrio. Para isso, apela a medidas de proteção individual e a que se evitem ajuntamentos.

