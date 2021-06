Covid-19. Governo reconhece dificuldade em reduzir casos em Lisboa

O Governo reconhece que tem sido difícil reduzir os novos casos de covid-19 em Lisboa. Esta quarta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou um aumento de 591 infetados, o que corresponde a 66% do total registado no dia.

A incidência em Lisboa tem vindo a aumentar nas últimas semanas. O concelho da capital já ultrapassou a linha dos 120 casos por 100 mil habitantes e, por isso, não avança para a próxima fase do desconfinamento.

Enquanto a maioria do país vê as restrições a serem aliviadas a partir de segunda-feira, Lisboa vai manter as medidas. O teletrabalho permanece obrigatório, assim como o limite de encerramento para restaurantes e espetáculos culturais às 22:30 e o comércio às 21:00. Aos fins de semana e feriados, o horário de fecho é antecipado para as 19:00.