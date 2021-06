Covid-19. Nova fase de desconfinamento entra em vigor na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, a maioria do país avança para a próxima fase do desconfinamento. De fora ficam os concelhos de Lisboa, Braga, Vale de Cambra e Odemira, devido à elevada incidência de covid-19. O uso de máscara na rua mantém-se obrigatório até setembro.

Se não mora em Lisboa, Braga, Vale de Cambra e Odemira, a partir de segunda-feira há um novo aliviar de medidas:

Os restaurantes podem deixar entrar clientes até à 00:00 e passam a encerrar à 01:00. Por mesa podem estar seis pessoas no interior e dez nas esplanada.

O comércio deixa de ter limite de horário e passa a funcionar de acordo com o respetivo licenciamento.

Os espaços culturais podem fechar à 01:00. Em eventos ao ar livre tem de haver lugares marcados e com o devido distanciamento.

O teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado.

Nos transportes públicos só com lugares sentados a lotação pode estar completa, enquanto nos transportes em que também há lugares de pé o máximo permitido passa a ser dois terços da lotação.

Em táxis e TVDE, os bancos da frente não podem ser utilizados pelos passageiros.

Casamentos e batizados têm lotação limitada a 50% do espaço onde forem realizados.

O desporto amador pode ter público, com lugares marcados, com uma ocupação máxima é de um terço da bancada.

Nos testes à covid-19 foram também anunciadas novidades para todo o país – incluindo quatro concelhos que não avançam no desconfinamento.

Passam a ser necessário realizar um teste para entrar em qualquer tipo de espetáculo ou evento – incluindo casamentos e batizados – que tenham um número de participantes superior ao limite imposto pela DGS.

O uso de máscara na rua mantém-se obrigatório até setembro, em todo o país.

As empresas com mais de 150 trabalhadores podem vir a ser obrigadas a fazer testes, a seu custo, caso as autoridades de saúde assim o determinem.