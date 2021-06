No Hospital de São João, no Porto, os números de internamentos e de pacientes na Unidade de Cuidados intensivos permanece baixo, mas houve uma mudança no perfil dos doentes que precisam dos cuidados do hospital.

Chegou a ser o hospital com mais doentes em cuidados intensivos. Agora, tem 10 pacientes em UCI, sendo que três estão internados desde a última vaga. São menos, mas mais jovens.