Covid-19. Alemanha levanta avisos aos viajantes a 1 de julho

A Alemanha vai levantar os avisos aos viajantes, em vigor há mais de um ano, para a maioria dos países, exceto os que registam elevados níveis de infeção por covid-19 ou forte incidência das novas variantes.

"Poderemos levantar o aviso geral aos viajantes para as zonas de risco cuja incidência [do novo coronavírus] em sete dias seja inferior a 200. Esta medida aplica-se a partir de 1 de julho e no mundo inteiro", anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, em comunicado.