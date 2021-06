Cimeira do G7. Guterres quer plano para aumentar vacinação contra a covid-19

Segundo dia da cimeira do G7, este ano com a recuperação pós pandemia no topo da agenda.

Os sete países mais ricos do mundo admitem doar mais de mil milhões de vacinas contra a covid-19 aos países mais pobres, mas muitos consideram a oferta insuficiente, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A cimeira termina este domingo, num dia que será sobretudo marcado pela urgência de medidas efetivas de combate às alterações climáticas, um dos temas prioritários do encontro, ontem simbolizado numa receção na maior estufa do planeta, que também contou com a presença da Rainha Isabel II.