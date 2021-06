Covid-19. Casos positivos triplicaram no concelho de Sesimbra

Ao contrário do que ficou estabelecido no Conselho de Ministros de quarta-feira, o município não segue para a próxima fase de desconfinamento. Em duas semanas, os casos de covid-19 triplicaram, passando dos 90 para os 301 por 100 mil habitantes.

O aumento exponencial nos últimos dias verificaram-se em escolas, na área do porto de Sesimbra e a presença de dois focos em ginásios. Para reforçar o efetivo de segurança no concelho segunda-feira, dia 14 de junho, haverá uma reunião para articular as medidas necessárias.

Sesimbra passa a integrar a lista dos que não avançam e deixa a lista de alerta onde continuam os concelhos de Odemira, Paredes de Coura, Sertã e Ribeira Grande, nos Açores, que tem a maior incidência do país, 524 casos/100 mil habitantes.

Este aumento em todo o país está a fazer os números aproximarem-se das linhas vermelhas, estabelecidas em março.

O país vai ter de recuar no desconfinamento se passar os 120 casos por cem mil habitantes com um índice de transmissão acima de 1, atualmente a incidência está nos 83 casos e o Rt já está acima de 1 há um mês.

A DGS e o Instituto Ricardo Jorge avisam que a manter-se este ritmo esse patamar pode ser atingido já daqui a duas semanas.

Veja também: